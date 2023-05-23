В России подвели итоги конкурса "Мастера гостеприимства"

Опубликовано: 6:25, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба конкурса "Мастера гостеприимства"

Победителями третьего сезона конкурса "Мастера гостеприимства" стали 23 участника из 17 регионов России.

В Пермском крае накануне прошли финальные испытания в рамках третьего сезона Форума гостеприимства России главного туристического конкурса страны "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", победителями которого стали 23 участника из 17 регионов страны, сообщает пресс-служба конкурса.

Победителей выбрали в семи направлениях: "Менеджеры индустрии гостеприимства", "Стартапы и прорывные идеи в туризме", "IT решения в туризме", "Заповедный туризм", "Маркетинг территорий", "Инфраструктура туризма" и "Туристические продукты".

"В гостеприимном Пермском крае, в центре Урала собрались очень неравнодушные, яркие, талантливые и творческие люди. Других на финале "Мастеров гостеприимства" просто не может быть. Люди, которые выбрали своим призванием дарить радость другим, могут быть только очень неравнодушными и творческими. Ведь туризм – это про эмоции, про передачу своей любви к родной земле, способность делиться радостью. У вас это здорово получается", – отметил на церемонии закрытия первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает РИА Новости.

Благодаря конкурсу было реализовано множество идей в области развития туристического потенциала страны.

"Я хочу пожелать вам творчества, новых идей, новых открытий, потому что настоящие мастера гостеприимства – это наша настоящая русская традиция"

- Сергей Кириенко

В конкурсе приняли участие более тысячи человек практически из всех регионов страны, они решали задачи от наставников, разрабатывали предложения по развитию туристического потенциала и презентовали яркие стартап-идеи.