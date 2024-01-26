Заработная плата в Азербайджане возросла на 11%

По данным Госкомстата среднемесячная зарплата на территории Азербайджанской Республики в 2023 году возросла более чем на 11% и достигла почти $550.
В прошлом году в Азербайджане возросли выплаты наемным рабочим на 11,2% в сравнении с 2022 годом. Информацию об этом распространил Государственный комитет статистики АР.
Отмечается, что средняя заплата за месяц достигла 934 маната или почти $550.
Также в Госкомстате рассказали в каких сферах выплаты больше:
- промышленная;
- финансовая;
- страховая;
- научно-техническая;
- информации и связи.
По данным ведомства на начало этого года количество работников, которые получают заработные выплаты превысило 1,7 млн человек. Почти 900 тыс из них числятся как госслужащие.
Самые распространенные профессии среди работников находятся в образовательной сфере. В отрасли образования работают 19,1% трудоустроенных граждан, 13% в промышленной сфере, 8,4% в здравоохранении и соцуслугах.