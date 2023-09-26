Запросивший помощь у Турции контейнеровоз отбуксируют в Мраморное море

Российский контейнеровоз, запросивший ранее помощь у Турции, отбуксируют в Мраморное море. Ранее у судна сломался двигатель.
Российский контейнеровоз Ascalon, шедший из Тузлы в Россию, будет отбуксирован в Мраморное море. Об этом рассказали в береговой охране Турции.
Ранее у судна сломался двигатель, после чего его экипаж обратился с просьбой о помощи к турецкой береговой охране.
"Судно Ascalon вошло в Босфор для постановки на якорную стоянку в районе Ахыркапы при координации Стамбульского центра обслуживания движения судов"
– Главное управление береговой охраны