Российский контейнеровоз буксируют к берегу Турции из-за неполадок в двигателе

Опубликовано: 10:12, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в территориальных водах Турции в Черном море запросил помощь российский контейнеровоз Ascalon, на судне выявили неполадки в работе двигателя.

Российское судно - контейнеровоз Ascalon – сегодня запросило помощи у турецкой береговой охраны в Черном море, сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции.

"Контейнеровоз Ascalon, шедший из Тузлы (провинция Стамбул) в Россию под флагом России, запросил помощи в 02:30 по местному времени (совпадает с мск) в 35 милях от берега в связи с неполадкой в двигателе"

- береговая охрана Турции

Турецкие власти направили на помощь российским морякам буксир, к 8:10 он дошел до судна, очевидно, контейнеровоз будет отбуксирован в один из турецких судоверфей для ремонта силовой установки.