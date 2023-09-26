РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Российский контейнеровоз буксируют к берегу Турции из-за неполадок в двигателе

Российский контейнеровоз буксируют к берегу Турции из-за неполадок в двигателе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в территориальных водах Турции в Черном море запросил помощь российский контейнеровоз Ascalon, на судне выявили неполадки в работе двигателя.

Российское судно - контейнеровоз Ascalon – сегодня запросило помощи у турецкой береговой охраны в Черном море, сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции.

"Контейнеровоз Ascalon, шедший из Тузлы (провинция Стамбул) в Россию под флагом России, запросил помощи в 02:30 по местному времени (совпадает с мск) в 35 милях от берега в связи с неполадкой в двигателе"

- береговая охрана Турции

Турецкие власти направили на помощь российским морякам буксир, к 8:10 он дошел до судна, очевидно, контейнеровоз будет отбуксирован в один из турецких судоверфей для ремонта силовой установки.

Возле Стамбула столкнулись сухогруз и контейнеровоз

Возле Стамбула столкнулись сухогруз и контейнеровоз

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1745 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version