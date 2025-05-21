Заповедник горит в Армении

Природный пожар начался в заповеднике "Хосровский лес", расположенном в Араратской области Армении. С огнем на охраняемой природной территории борются десятки спасателей.

Пожар тушат спасатели в заповеднике "Хосровский лес", подробности рассказали в Спасательной службе МВД Армении.

О возгорании на охраняемой природной территории, которая находится в Араратской области, стало известно сегодня днем в 14:20 по местному времени (13:20 мск). Огонь заметила оперативная группа заповедника.

К месту огненного события отправились четыре боевых расчета, а также 12 оперативных групп спасательных подразделений. В общей сложности в тушении изначально задействовали 68 спасателей.

Кроме того, в борьбе с пламенем участвовали правоохранители, сотрудники заповедника, Службы экологического патрулирования, организации-партнеры и местные жители. Огонь тушили и с воздуха – к месту пожара прилетел вертолет Минобороны.

Пожар удалось локализовать в 19:04 (18:04 мск). По последней информации, борьба с огнем продолжается на площади 3 га, покрытой травой. Дальнейшее распространение его удалось предотвратить.