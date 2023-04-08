Опубликовано: 14:20, 8 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Община Западного Азербайджана направила письмо Антониу Гутерришу с призывом направить спецмиссию ООН в Армению. Представители требуют начать процесс возвращения азербайджанцев.

Община Западного Азербайджана направила письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой направить миссию Организации в Армению с целью начать процесс возвращения азербайджанцев, которых изгнали из этой страны.

"Наша организация, созданная в 1989 году, занимается защитой прав изгнанных из Армении азербайджанцев. Изгнание азербайджанцев с нынешней территории Армении, абсолютное большинство населения которой они некогда составляли, завершилось в 1991 году", - сказано в тексте.

В Общине напомнили, что этнические чистки привели к тому, что в Армении не осталось ни одного азербайджанца, а историко-культурное наследие Азербайджана было уничтожено Арменией.

В письме говорится, что изгнание азербайджанцев является беспрецедентной несправедливостью, которую необходимо ликвидировать через закрепленное в ряде международных актов право на возвращение.

"Мы подготовили концепцию мирного, безопасного и достойного возвращения и этот документ распространен как официальные документы Совета Безопасности ООН, Генеральной ассамблеи и Экономического и социального совета под регистрационными номерами A/77/801-S/2023/134 и Е/2023/53", - подчеркивает община.

Там заявили, что требования к Еревану на безопасное и достойное возвращение не нанесет ущерб территориальной целостности и суверенитету Армении. Община добавила, что обратилась к армянским властям напрямую с призывом начать переговоры ради справедливости и примирения.

В документе также говорится, что права изгнанных из Армении азербайджанцев сегодня игнорируются, что не влияет положительно на поддержание мира и безопасности не только в регионе, но и на планете.

Далее община потребовала от Гутерриша отправки миссии от Организации Объединенных Наций в Армению с целью выполнения задач по созданию условиях, которые позволят азербайджанцам благополучно вернуться на свои территории.

Также в тексте сказано о международной гумпомощи и программах по реинтеграции и реабилитации, об определении мер и действий, которые Ереван должен осуществить для возвращающихся азербайджанцев, и шагах с целью достижения примерения.

"Оценить состояние азербайджанского культурного наследия, определить шаги, необходимые для восстановления поврежденных и уничтоженных образцов наследия. Провести инвентаризацию незаконно захваченного имущества, принадлежащего азербайджанцам", - говорится в заявлении.

Кроме того, представители общины потребовали собрать информацию о влиянии конфликта на права изгнанных азербайджанцев и принять меры по налаживанию доверия. Также в тексте говорится о проведении техническо-полевой оценки состояния безопасности.

В общине заключили, что готовы работать с ООН для реализации мероприятий ради обеспечения права на возвращение азербайджанцев, что в дальнейшем поспособствует миру и стабильности в регионе.