Запад Турции снова потрясло землетрясение

Второй день подряд в турецкой провинции Бурса фиксируют землетрясение. Сегодня его магнитуда составила от 4,3 до 4,4.

В западной части Турции зафиксировали сейсмоактивность, магнитуда которой составила 4,3, рассказали в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

По его данным, эпицентр расположился в районе Гемлик провинции Бурса, очаг залегал на глубине 13 км.

Обсерватория Кандилли, в свою очередь, оценила магнитуду в 4,4, очаг находился на глубине 7 км.

Напомним, что накануне в Бурсе произошло два землетрясения магнитудой 3,9 и 4,2. Они ощущались в нескольких провинциях, включая Стамбул.