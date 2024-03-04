В Турции произошло два землетрясения за день

Сегодня в провинции Бурса в Турции зафиксировали два случая подземных толчков. Их магнитуда составила 3,9 и 4,2 соответственно.

В турецкой провинции Бурса произошло два землетрясения магнитудой 3,9 и 4,2, одно зафиксировали в 11:47, другое – в 12:57 по местному времени, рассказали в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями страны (AFAD).

Эпицентром сейсмической активности, которая ощущалась в ряде провинций, в том числе Стамбуле, стал район Гемлик (Бурса).

Очаг землетрясений залегал на глубине 9,8 и 10,1 км.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в связи с землетрясением AFAD и другие ведомства мониторят обстановку на местах. На данный момент о каких-либо негативных последствиях не сообщается.