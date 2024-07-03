Замгоссекретаря США летит в Грузию и Армению

Замгоссекретаря США в среду начинается свой визит в страны Южного Кавказа. В рамках поездки, которая продлится неделю, Узра Зея посетит Грузию и Армению.

В Грузию и Армению едет заместитель госсекретаря Соединенных Штатов, курирующая вопросы гражданской безопасности, демократии и прав человека. Об этом сказано в заявлении Госдепартамента.

В странах Южного Кавказа Узра Зея планирует поговорить о демократическом госуправлении, борьбе с коррупцией, защите прав меньшинств и о свободе СМИ и слова.

В ходе поездки в Грузию она намерена озвучить серьезную обеспокоенность США нелиберальным законодательством республики, в том числе скандальным законом об иноагентах, а также вредными высказываниями официальных лиц Грузии, которые поставили под угрозу евроатлантическую траекторию страны.

Узра Зея также акцентирует внимание собеседников на важности свободных и справедливых выборов.

В рамках поездки в Армению она коснется перспектив укрепления партнерских отношений между Вашингтоном и Ереваном.

Визит замгоссекретаря в страны Южного Кавказа продлится с 9 по 17 июля.