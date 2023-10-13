Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля развитие конфликта

Опубликовано: 18:57, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин сегодня принял по его просьбе посла Израиля в Москве Александра Бен Цви, с которым обсудил нынешнюю ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Обеспечение защиты мирного населения Израиля и Палестины в свете эскалации конфликта между двумя странами стало темой беседы заместителя главы МИД РФ Сергея Вершинина и посла Израиля в Москве Александра Бен Цви.

"В ходе беседы состоялось обсуждение сложившейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с учетом масштабной эскалации вооруженной конфронтации"

- МИД России

Стороны обсудили мероприятия СБ ООН с упором на неотложную необходимость обеспечения защиты населения как в Израиле, так и в Палестине, отметив: главная задача сейчас – предотвратить возможные катастрофические гуманитарные последствия и перенос кризиса на другие страны региона.

"С российской стороны отмечалась безальтернативность эвентуального возвращения к общепризнанным международным правовым основам процесса ближневосточного урегулирования, зафиксированных в соответствующих решениях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН"

- МИД России