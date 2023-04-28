Замглавы МИД РФ встретился в США со спецпосланником генсека ООН

Опубликовано: 12:24, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В США провели встречу замглавы МИД РФ и спецпосланник генсека ООН. Центральной темой переговоров стала Сирия.

В среду в Нью-Йорке состоялась встреча замглавы МИД России и спецпосланника генсека Организации Объединенных Наций по Сирии. Об этом сказано в сообщении, опубликованном по итогам переговоров на сайте российского МИД.

Центральной темой разговора Сергея Вершинина и Гейра Педерсена стала ситуация в Сирии. В частности, стороны поговорили о перспективах осуществляемого самими жителями Сирии политического процесса, без вмешательства из-за рубежа и в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что собеседники обсудили и гуманитарные вопросы, включая преодоление последствий землетрясения, произошедшего в феврале.