Замгенсека ООН едет в Россию обсуждать вопросы безопасности

Послезавтра замгенсека ООН начнет свой двухдневный визит в Россию. В рамках поездки он планирует поговорить о вопросах в сфере безопасности.
В ближайшие дни в Москву приедет замгенсека ООН по политическим вопросам. Об этом сегодня сообщил официальный представитель генсека организации.
По словам Стефана Дюжаррика, визит Розмари Дикарло начнется в этот четверг.
В рамках двухдневной поездки он пообщается с официальными лицами российского МИД, а также проведет переговоры с представителями правительства. Центральной темой встреч станут вопросы в сфере безопасности.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин не исключил, что страна может выйти из зернового соглашения.