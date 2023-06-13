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Замгенсека ООН едет в Россию обсуждать вопросы безопасности

Здание Министерства иностранных дел РФ и башня Кремля в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Послезавтра замгенсека ООН начнет свой двухдневный визит в Россию. В рамках поездки он планирует поговорить о вопросах в сфере безопасности.

В ближайшие дни в Москву приедет замгенсека ООН по политическим вопросам. Об этом сегодня сообщил официальный представитель генсека организации.

По словам Стефана Дюжаррика, визит Розмари Дикарло начнется в этот четверг.

В рамках двухдневной поездки он пообщается с официальными лицами российского МИД, а также проведет переговоры с представителями правительства. Центральной темой встреч станут вопросы в сфере безопасности.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин не исключил, что страна может выйти из зернового соглашения.

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