Опубликовано: 13:30, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба постпредства России при ООН в Женеве

В Женеве стартовала встреча представителей России и ООН по зерновой сделке. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Вершинин.

Переговоры России и ООН по "зерновой сделке" начались в Женеве, сообщает пресс-служба российского постпредства при ООН в городе на юго-западе Швейцарии.

Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин. Целевую группу ООН представляет генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен.

Отмечается, что консультации между сторонами проводятся с целью реализации соглашения между Москвой и ООН по продвижению отечественных продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что во время консультаций по зерну будет учитываться подрыв участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса".