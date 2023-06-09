В Женеве стартовала встреча представителей России и ООН по зерновой сделке. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Вершинин.
Переговоры России и ООН по "зерновой сделке" начались в Женеве, сообщает пресс-служба российского постпредства при ООН в городе на юго-западе Швейцарии.
Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин. Целевую группу ООН представляет генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен.
Отмечается, что консультации между сторонами проводятся с целью реализации соглашения между Москвой и ООН по продвижению отечественных продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что во время консультаций по зерну будет учитываться подрыв участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса".