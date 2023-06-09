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Россия и ООН начали разговор по зерновой сделке в Женеве

главы делегаций России и ООН в Женеве
© Фото: пресс-служба постпредства России при ООН в Женеве
В Женеве стартовала встреча представителей России и ООН по зерновой сделке. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Вершинин.

Переговоры России и ООН по "зерновой сделке" начались в Женеве, сообщает пресс-служба российского постпредства при ООН в городе на юго-западе Швейцарии.

Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин. Целевую группу ООН представляет генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен.

Отмечается, что консультации между сторонами проводятся с целью реализации соглашения между Москвой и ООН по продвижению отечественных продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что во время консультаций по зерну будет учитываться подрыв участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

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