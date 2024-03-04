Вестник Кавказа

Заместителем командующего ЛенВО назначен генерал Абачев

Заместителем командующего ЛенВО назначен генерал Абачев
© Фото: скриншот видео Первого канала телевидения
Сегодня стало известно имя заместителя командующего новым Ленинградским военным округом – им назначен Герой России, генерал-лейтенант Эседулла Абачев, уроженец Хивского района Дагестана.

Герой России, генерал-лейтенант Эседулла Абачев назначен заместителем командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО), недавно сформированном в министерстве обороны России.

Звание Героя России Эседулла Абачев был удостоен в 2022 году за освобождение города Лисичанска в Луганской народной республике – тогда он был заместителем командующего восьмой армии Южного военного округа. Спустя некоторое время Абачев стал командующим 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР, а в феврале минувшего 2023 года указом президента России Владимира Путина ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенант, передает "АиФ-Дагестан"

Эседулле Абачеву 55 лет, он – уроженец дагестанского селения Зильдик Хивского района республики.

Напомним, Ленинградский военный округ был сформирован указом президента России Владимира Путина о военно-административном делении России от 26 февраля 2024 года, в него вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ (НАО) и Санкт-Петербург. Также в состав новообразованного округа вошел Северный флот.

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