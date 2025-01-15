Законно откупиться от армии разрешило правительство Армении

Значительно сократить срок и смягчить условия службы в армии теперь за можно за деньги – правда, достаточно крупные – в Армении, закон уже одобрен правительством.

Армянский Кабмин одобрил (внеся предварительно ряд изменений) законопроект, который позволяет легально откупиться от призыва и службы в ВС РА.

Инициатива принадлежит депутату от правящей фракции "Гражданский договор" Айку Саркисяну. В составленный им вариант правительством были внесены некоторые поправки.

Как следует из актуальной версии, полностью избежать армии не получится – обязательной остается служба в течение месяца. За такую привилегию надо будет выложить 24 млн драмов (примерно $62 тыс). Еще одна возможность – служба 4 месяца, и только в учебной части. Она обойдется призывнику на четверть дешевле – в 18 млн драмов (около $46 тыс).

Кроме того, по словам главы Минобороны Сурена Папикяна, отслужившие по сокращенной программе все равно будут включены в список резервистов.

Министр добавил, что власти смогут ставить квоты на количество таких откупающихся – это будет определяться тем, сколько срочников требуется министерству обороны.

Определен в законе и размер пошлины, которую надо будет залпатить за выход из гражданства РА до возрасте 16 лет, – она составит 15 млн драмов ($39 тыс). Иностранцы, получившие армянское гражданство в допризывном или призывном возрасте, должны будут отслужить год или уплатить 2,5 млн драмов (более $6 тыс).

Полученные средства, подчеркнул министр, пойдут на выплаты солдатам-сверхсрочникам.