Откупиться от армии хотят разрешить в Армении

Армянский депутат Айк Саркисян, представитель партии "Гражданский договор", предложил разрешить 18-летним призывникам ускоренно проходить военную службу за деньги.

Молодые жители Армении, возможно, скоро смогут практически избежать службы в армии, уплатив определенную, достаточно крупную, сумму, – по крайней мере, с соответствующей инициативой выступил депутат Нацсобрания, член правящей партии "Гражданский договор" Айк Саркисян.

Парламентарий считает необходимым ввести альтернативные формы прохождения военной службы, которые будут доступны 18-летним юношам. Чтобы сократить срок службы, надо будет уплатить в бюджет определенную сумму, которая пойдет на улучшение денежного довольствия солдат-срочников.

В частности, призывникам будут доступны три варианта:

служить всего месяц, заплатив 20 млн драмов (порядка $50 тыс);

пробыть в армии полгода за 15 млн драмов (около $40 тыс);

не сокращать срок службы и отслужить все два года, причем получая повышенное довольствие – это станет возможным за счет выплат из первых двух категорий.

Еще одна новелла – увеличение предельного возраста мужчин для срочной службы с 27 до 37 лет.

Кроме того, Саркисян предлагает ввести пошлину в 15 млн драмов (почти $39 тыс) для тех, кто успел сменить гражданство до 18 лет. Тогда уклонисты старше 27 лет смогут не нести уголовную ответственность.

Цель нового закона – сократить число тех, кто отказывается от гражданства, и улучшить наполняемость армии.