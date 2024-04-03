Закон об иноагентах в Грузии: плакаты в Тбилиси появились незаконно

В мэрии Тбилиси прокомментировали появление на улицах столицы плакатов, которые агитируют как за, так и против закона об иностранных агентах. Оказывается, ни его сторонники, ни противники не получали от властей разрешения на их размещение.

Баннеры о возвращенном спустя год в парламент законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" появились на улицах города без разрешения руководства, ситуацию прокомментировал заммэра Каха Гуледани.

"Размещение плакатов в разных локациях города, независимо от того, являются они политического или неполитического содержания, без разрешения, безусловно, является правонарушением. Муниципальная инспекция начала изучать этот вопрос"

– чиновник

Он подчеркнул, что власти не давали разрешения на размещение ни тех, ни других плакатов.

Заммэра напомнил, что за незаконные баннеры полагается штраф. Те, кто ответственен за расклейку нелегальных информационных материалов, заплатят от $75 до $374. Конкретная сумма зависит от зоны, в которой было совершено правонарушение.

Напомним, накануне в Тбилиси прошел "Марш свободы". Его участники протестовали против закона об иноагентах, они прошли шествием по центру Тбилиси.

В прошлом году, в марте, после массовых акций протеста власти пошли на уступки, и вызвавший широкий резонанс законопроект был отозван.