Закон "О деолигархизации", разработанный на базе персонализированного подхода, не будет принят – депутаты правящего большинства в парламенте завтра проголосуют против него, сообщил глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
"Закон о деолигархизации, принятый парламентом в двух чтениях, утратил свою практическую актуальность, и в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии парламент завтра рассмотрит в третьем чтении и не примет указанный законопроект"
– политик
Возможный план дальнейших действий, по словам председателя "Мечты", будет доработан вместе с ЕК и затем – по всей видимости, до конца текущей недели – отправлен в Венецианскую комиссию.
Ранее в ЕК уточнили, что нынешний вариант закона отражает персонализированный, а не системный подход, что недопустимо.