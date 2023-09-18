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Закон о деолигархизации в Грузии: парламент намеренно провалит голосование

Закон о деолигархизации в Грузии: парламент намеренно провалит голосование
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузинские власти целенаправленно прерывают процесс принятия закона о деолигархизации, так как он создавался исходя из неверных предпосылок. О том, что "Грузинская мечта" будет делать дальше, рассказал ее председатель Ираклий Кобахидзе.

Закон "О деолигархизации", разработанный на базе персонализированного подхода, не будет принят – депутаты правящего большинства в парламенте завтра проголосуют против него, сообщил глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

"Закон о деолигархизации, принятый парламентом в двух чтениях, утратил свою практическую актуальность, и в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии парламент завтра рассмотрит в третьем чтении и не примет указанный законопроект"

– политик

Возможный план дальнейших действий, по словам председателя "Мечты", будет доработан вместе с ЕК и затем – по всей видимости, до конца текущей недели – отправлен в Венецианскую комиссию.

Ранее в ЕК уточнили, что нынешний вариант закона отражает персонализированный, а не системный подход, что недопустимо.

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