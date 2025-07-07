Задымились шасси: пассажиров самолета эвакуировали в Анталье

ЧП с самолетом авиакомпании Turkish Airlines произошло сегодня в аэропорту Антальи. Воздушное судно совершило успешную посадку, но уже на взлетно-посадочной полосе у него задымились шасси.

Эвакуация пассажиров самолета из Стамбула проводилась сегодня в аэропорту Антальи, подробности инцидента озвучил представитель авиакомпании Turkish Airlines, с бортом которой и случилось ЧП, Яхъя Устюн.

Он рассказал, что авиапроисшествие случилось с самолетом Boeing 777. Он прилетел из Стамбула в Анталью. Посадка прошла в нормальном режиме.

Однако уже при рулежке пожарная служба аэропорта заметила, что шасси воздушного судна дымится. Специалисты посоветовали экстренно эвакуировать пассажиров, используя надувные трапы.

"Эвакуация проведена своевременно, никто не пострадал"

– Устюн

Причину задымления выяснят специалисты. Предварительная версия – проблемы с гидравликой.