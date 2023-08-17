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Зачем глава МИД Ирана едет в Саудовскую Аравию?

Хосейн Амир Абдоллахиян
© Фото: сайт МИД РФ
Министр иностранных дел Ирана отправится с визитом в Саудовскую Аравию. Он встретится со своим коллегой из Эр-Рияда и обсудит восстановление двусторонних отношений.

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян посетит с однодневным визитом Эр-Рияд.

Как сообщает Trend, руководитель внешнеполитического ведомства ИРИ встретится со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом.

Стороны планируют поговорить об отношениях между Тегераном и Эр-Риядом, которые были восстановлены спустя 7 лет после их разрыва.

Напомним, Иран и Саудовская Аравия восстановили свои отношения в марте этого года при посредничестве китайской стороны.

Саудовская Аравия встретит главу МИД Ирана

Саудовская Аравия встретит главу МИД Ирана

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