Зачем глава МИД Ирана едет в Саудовскую Аравию?

Министр иностранных дел Ирана отправится с визитом в Саудовскую Аравию. Он встретится со своим коллегой из Эр-Рияда и обсудит восстановление двусторонних отношений.
Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян посетит с однодневным визитом Эр-Рияд.
Как сообщает Trend, руководитель внешнеполитического ведомства ИРИ встретится со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом.
Стороны планируют поговорить об отношениях между Тегераном и Эр-Риядом, которые были восстановлены спустя 7 лет после их разрыва.
Напомним, Иран и Саудовская Аравия восстановили свои отношения в марте этого года при посредничестве китайской стороны.