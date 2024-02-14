Вестник Кавказа

За взяточничество в крупном размере предстанет перед судом экс-главврач в Ингушетии

За взяточничество в крупном размере предстанет перед судом экс-главврач в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии грозит срок экс-главврачу больницы. Мужчину подозревают в передаче крупной взятки должностному лицу.

Бывшего главу Джейрахской больницы в Ингушетии будут судить за крупную взятку. Об этом рассказали в республиканской прокуратуре.

"По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемый предложил сотруднику республиканского УФСБ РФ взятку в сумме 2,5 млн рублей за непроведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению хищения бюджетных средств в учреждении"

– пресс-служба

Мужчина был задержан сотрудниками полиции в момент передачи взятки.

По данному факту завели уголовное дело.

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