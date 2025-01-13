За создание комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили проголосовали в Грузии

Парламент Грузии единогласно проголосовал за образование комиссии по расследованию преступлений режима "Единого национального движения", созданного Михаилом Саакашвили. Она проработает 6 месяцев.

Временная комиссия будет расследовать преступления, совершенные представителями партии "Единое национальное движение" в период президентства Михаила Саакашвили в 2003-2013 годах. За ее образование проголосовали в парламенте Грузии сегодня.

Проект специальной комиссии единогласно поддержали все 83 депутата.

Депутат от правящей "Грузинской мечты" Владимир Божадзе напомнил о словах премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, что за отказ сотрудничать с комиссией последует уголовное преследование.

"Я уверен, что у оппозиции хватит здравого смысла и она будет сотрудничать с комиссией"

- Владимир Божадзе

Напомним, что проведение правовой оценки режима Михаила Саакашвили и созданной им партии было предвыборным обещанием выигравшей на парламентских выборах "Грузинской мечты".

Сообщалось, что временная комиссия проработает 6 месяцев.