За создание комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили проголосовали в Грузии

Временная комиссия будет расследовать преступления, совершенные представителями партии "Единое национальное движение" в период президентства Михаила Саакашвили в 2003-2013 годах. За ее образование проголосовали в парламенте Грузии сегодня.
Проект специальной комиссии единогласно поддержали все 83 депутата.
Депутат от правящей "Грузинской мечты" Владимир Божадзе напомнил о словах премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, что за отказ сотрудничать с комиссией последует уголовное преследование.
"Я уверен, что у оппозиции хватит здравого смысла и она будет сотрудничать с комиссией"
- Владимир Божадзе
Напомним, что проведение правовой оценки режима Михаила Саакашвили и созданной им партии было предвыборным обещанием выигравшей на парламентских выборах "Грузинской мечты".
Сообщалось, что временная комиссия проработает 6 месяцев.