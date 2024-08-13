За информацию о поджигателях Машука заплатят миллион

Один из пятигорских бизнесменов предложил миллион рублей тому, кто сообщит о поджигателях горы Машук – пожар уже потушен, но личность его инициатора очень интересует власти города и его правоохранителей.

За любую информацию о поджигателях, устроивших сегодня пожар на горе Машук, бизнесмен из Пятигорска готов заплатить 1 млн рублей, написал в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Ворошилов.

Больше всего обидно то, что огонь уничтожил на склоне горы буквы слова "Пятигорск", отметил глава столицы СКФО, передает "АиФ-Ставрополье".

"Конечно, хотелось бы найти и мерзавцев-поджигателей. Ко мне обратился один из предпринимателей города, который предложил вознаграждение за информацию, которая поможет установить поджигателей"

- Дмитрий Ворошилов

Людям, располагающим какими-либо сведениями, он предложил обратиться в полицию или звонить на номер 112.

Напомним, пожар в Пятигорске сегодня охватил 500 кв м на западном склоне горы Машук. Огонь, конечно, потушили, однако надпись "Пятигорск" на ней выгорела дотла.