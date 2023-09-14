WhatsApp готовит новую функцию для пользователей

В мессенджере WhatsApp будет внедрена новая функция. Пользователи смогут отмечать друзей в своих статусах. Сейчас функция находится на стадии разработки.

Новая возможность появится у пользователей WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской, владеющей запрещенными в РФ Facebook и Instagram), ожидается, что она станет доступна при следующем обновлении приложения.

Вскоре пользователи WhatsApp получат возможность отмечать кого-то из своих контактов в обновлениях статуса в приложении.

«Пользователям будет приходить уведомление о том, что они были упомянуты. (...) Это поможет напрямую вовлекать свои контакты в обновления статуса, повышая взаимодействие с людьми»

– эксперты

Бесплатный сервис обмена сообщениями считается самым популярным в мире, с момента появления WhatsApp его скачали более 5 млрд раз.