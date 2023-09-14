WhatsApp в России могут заблокировать из-за появления каналов

Опубликовано: 11:52, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Широко распространенный в РФ мессенджер WhatsApp могут запретить в 2023 году. Причина – в смене предназначения сервиса: скоро из средства общения он может превратиться в инструмент распространения информации на большую аудиторию с помощью каналов.

Популярный в России мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской, владеющей запрещенными в РФ Facebook и Instagram) может быть все же заблокирован, такую перспективу озвучил руководитель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, сервис может оказаться под запретом после того, как в нем заработает нововведение – новостные каналы.

Бондарев подчеркнул, что у WhatsApp есть несколько достойных альтернатив. Это Яндекс-Мессенджер и Telegram.

Позиция Госдумы по WhatsApp

Напомним, накануне первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин также предупредил, что позиция Москвы относительно мессенджера может измениться после того, как он станет средством для массового распространения данных, то есть после запуска каналов.

Ранее депутат уже объяснял, что WhatsApp избежал блокировки, так как его основное предназначение – служить средством коммуникации.