Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Иране

Сегодня в Тебризе произошел взрыв на территории местного завода, занимающегося нефтепереработкой. После этого место ЧП заволокло густым дымом.

На одном из строящихся блоков нефтеперерабатывающего завода в северо-западной части Ирана раздался взрыв. Об этом пишут 29 июня местные средства массовой информации.

По информации агентства Tasnim, случай произошел на территории тебризского предприятия. Там взорвался резервуар с азотом.

После взрыва место ЧП охватил густой дым. Другие подробности случившегося на данный момент не сообщаются.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента ни один человек не пострадал. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Взрыв резервуара с азотом произошел на одном из строящихся блоков тебризского нефтеперерабатывающего завода на северо-западе Ирана.