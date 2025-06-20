Вестник Кавказа

Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Иране

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Тебризе произошел взрыв на территории местного завода, занимающегося нефтепереработкой. После этого место ЧП заволокло густым дымом.

На одном из строящихся блоков нефтеперерабатывающего завода в северо-западной части Ирана раздался взрыв. Об этом пишут 29 июня местные средства массовой информации.

По информации агентства Tasnim, случай произошел на территории тебризского предприятия. Там взорвался резервуар с азотом.

После взрыва место ЧП охватил густой дым. Другие подробности случившегося на данный момент не сообщаются.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента ни один человек не пострадал. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Взрыв резервуара с азотом произошел на одном из строящихся блоков тебризского нефтеперерабатывающего завода на северо-западе Ирана.

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