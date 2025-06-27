Рафаэль Гросси: у МАГАТЭ нет сведений о ядерном оружии в Иране, но…

МАГАТЭ не утверждает, что Иран собирался создать ядерное оружие в ближайшее время, но признает, что какая-то часть иранской ядерной программы была от него скрыта – об этом американскими СМИ рассказал глава агентства Рафаэль Гросси.

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью CBS двусмысленно высказался о возможностях Ирана создать ядерное оружие – он признал, что у агентства не было данных, свидетельствующих даже о намерениях Тегерана использовать мирные ядерные технологии в военных целях, но с другой стороны отметил, что иранские власти многое скрывали от инспекторов, что не может не вызывать подозрения.

"Мы не видели, чтобы программа была направлена на это, но в то же время они не отвечали на некоторые из очень-очень важных поставленных вопросов"

– Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что агентство никогда не придумывало удобных для той или иной стороны данных, а занималось только фиксацией доступной ему информации. Не называя имен, он сообщил, что ряд внешних игроков требовали от агентства вписывания в отчеты выводов о готовности Ирана к производству атомной бомбы, но МАГАТЭ отказывалось.

В то же время он обратил внимание на странные находки: инспекторы обнаруживали следы урана в тех местах, где официально нет объектов иранской ядерной программы. МАГАТЭ долгие годы пыталось выяснить, как уран попал в ту или иную локацию, где по документам ничего нет, но Тегеран или отмалчивался, или давал не удовлетворяющие агентство ответы.

Также Гросси предположил, что Тегеран сможет восстановить процесс обогащения урана за считанные месяцы, обратив внимание, что многое оборудование на ядерных заводах уцелело.

"Ясно, что был нанесен серьезный ущерб, но, во-первых, это не полный ущерб. А во-вторых, Иран обладает потенциалом. Промышленным и технологическим потенциалом. Если они захотят, то смогут вновь начать это делать"

– Рафаэль Гросси

В этой связи он вновь призвал Иран открыть доступ инспекторам МАГАТЭ на пострадавшие от израильских и американских бомбардировок ядерные заводы, чтобы агентство могло точно выяснить их состояние и возможности по возобновлению обогащения урана.