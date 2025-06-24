Взрыв на нефтяном месторождении произошел в Ираке

В Ираке произошел взрыв на нефтяном месторождении Атруш. Он привел к пожару, который сейчас усиленно тушат.

Взрыв произошел на нефтяном месторождении Атруш, расположенном в Ираке. О происшествии сообщил телеканал Shafaq news.

Уточняется, после взрыва на месторождении начался пожар. Его тушат работники объекта и отряды сил гражданской обороны. Производство нефти также пришлось приостановить.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Новостной портал Baghdad news утверждает, что на месторождение Атруш была произведена атака. Он передал, что на месте происшествия видны столпы дыма.

Другие подробности инцидента не сообщаются.