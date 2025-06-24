Вестник Кавказа

Взрыв на нефтяном месторождении произошел в Ираке

Костер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ираке произошел взрыв на нефтяном месторождении Атруш. Он привел к пожару, который сейчас усиленно тушат.

Взрыв произошел на нефтяном месторождении Атруш, расположенном в Ираке. О происшествии сообщил телеканал Shafaq news.

Уточняется, после взрыва на месторождении начался пожар. Его тушат работники объекта и отряды сил гражданской обороны. Производство нефти также пришлось приостановить.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Новостной портал Baghdad news утверждает, что на месторождение Атруш была произведена атака. Он передал, что на месте происшествия видны столпы дыма.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1420 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.