Взрыв газа произошел в Краснодаре

Взрыв газа произошел сегодня в многоэтажном доме в Краснодаре. Подробности ЧП, начавшегося на пятом этаже, рассказал мэр города Евгений Наумов.
По его словам, сначала в квартире случился хлопок, затем начался пожар. Взрывная волна спровоцировала частичное разрушение дома. Отметим, что здание было возведено в 1966 году.
В результате ЧП пострадал один человек. Женщина (ее возраст не уточняется) получила ожоги. Ее отвезли в больницу.
Огнеборцы уже справились с пламенем. Специалисты проверяют состояние дома. Восстановить его планируется в максимально сжатые сроки, добавил Наумов.
По данным МЧС, звонок с сообщением о взрыве они получили в 17.22. Пожар было локализован в 18.15, полностью потушен еще через четверть часа. Его общая площадь достигла 150 кв м.