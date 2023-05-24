Взрыв газа произошел в Краснодаре

Опубликовано: 20:28, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал главы Краснодара

Связанное с газом ЧП случилось сегодня в столице Краснодарского края. После хлопка начался пожар, в результате пострадал один человек.

Взрыв газа произошел сегодня в многоэтажном доме в Краснодаре. Подробности ЧП, начавшегося на пятом этаже, рассказал мэр города Евгений Наумов.

По его словам, сначала в квартире случился хлопок, затем начался пожар. Взрывная волна спровоцировала частичное разрушение дома. Отметим, что здание было возведено в 1966 году.

В результате ЧП пострадал один человек. Женщина (ее возраст не уточняется) получила ожоги. Ее отвезли в больницу.

Огнеборцы уже справились с пламенем. Специалисты проверяют состояние дома. Восстановить его планируется в максимально сжатые сроки, добавил Наумов.

По данным МЧС, звонок с сообщением о взрыве они получили в 17.22. Пожар было локализован в 18.15, полностью потушен еще через четверть часа. Его общая площадь достигла 150 кв м.