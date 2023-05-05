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Под Краснодаром снова горел НПЗ

Под Краснодаром снова горел НПЗ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На нефтеперерабатывающем заводе под Краснодаром спустя сутки произошло новое возгорание. Его оперативно потушили, никто не пострадал.

Утром в пятнице пожар случился на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района Краснодарского края.

МЧС получило сообщение о ЧП на НПЗ в 08.50, уже в 09.00 очаг возгорания площадью 60 кв м ликвидировали. Спасатели сообщают, что, предварительно, пострадавших и жертв ЧП нет.

Ранее на НПЗ в Ильском уже тушили пожар - возгорание случилось в ночь с 3 на 4 мая. К раннему утру очаг ликвидировали. Пострадавших также не было.

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