Под Краснодаром снова горел НПЗ

На нефтеперерабатывающем заводе под Краснодаром спустя сутки произошло новое возгорание. Его оперативно потушили, никто не пострадал.
Утром в пятнице пожар случился на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района Краснодарского края.
МЧС получило сообщение о ЧП на НПЗ в 08.50, уже в 09.00 очаг возгорания площадью 60 кв м ликвидировали. Спасатели сообщают, что, предварительно, пострадавших и жертв ЧП нет.
Ранее на НПЗ в Ильском уже тушили пожар - возгорание случилось в ночь с 3 на 4 мая. К раннему утру очаг ликвидировали. Пострадавших также не было.