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Голубев: на Новошахтинском заводе нефтепродуктов прогремел взрыв

Голубев: на Новошахтинском заводе нефтепродуктов прогремел взрыв
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня ночью еще на одном НПЗ, на этот раз – в Ростовской области, произошло чрезвычайное происшествие: взрыв прогремел на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, сообщил губернатор области Василий Голубев.

Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов, - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен", - написал Голубев.

Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия.

"Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный", - добавил Голубев.

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