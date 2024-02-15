Вестник Кавказа

Выставка «Россия»: когда закроется?

Выставка «Россия»: когда закроется?
На ПМЭФ рассказали, когда закроется выставка «Россия» на ВДНХ. Там добавили, что выставка продолжит функционировать в формате национального центра.

Гендиректор выставки «Россия» на ВДНХ Наталья Виртуозова сообщила о закрытии выставки в июле. Заявление было сделано на полях экономического форума в Санкт-Петербурге.

При этом гендиректор заявила, что гости ПМЭФ просят продлить выставку на ВДНХ, но Виртуозова добавила, что она не будет существовать в прежнем виде с 8 июля.

В то же время гендиректор отметила, что выставка преобразится в формат национального центра «Россия», а также планируется оцифровать выставку для тех, кто не успел на ней побывать.

Помимо этого, Виртуозова уточнила, что Владимир Путин поручил сохранить наследие выставки на ВДНХ в национальном центре. По ее словам, филиалы распахнут свои двери по всей России.

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