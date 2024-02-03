Вестник Кавказа
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Выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 8 июля

Выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 8 июля
Владимир Путин дал поручение о продлении работы на ВДНХ выставки "Россия". Ранее "Россия" должна была завершиться 12 апреля. Наследие выставки планируется сохранить в специально созданном национальном центре.

В Москве на ВДНХ до 8 июля будет работать выставка-форум "Россия", соответствующее поручение дал правительству российский лидер Владимир Путин.

"Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 года включительно срока проведения международной выставки-форума "Россия", предусмотрев необходимое финансирование и информационное сопровождение, а также внести соответствующие изменения в правовые акты Российской Федерации"

– документ

Кроме того, в столице и регионах страны в будущем для "сохранения наследия международной выставки-форума" может быть создан национальный центр "Россия" и его филиалы. Предложения о создании таких площадок должны быть представлены до 1 мая.

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