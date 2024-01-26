На выставке "Россия" представили концепцию продвижения турпотенциала страны

Сегодня на выставке-форуме "Россия" в рамках Дня туризма представили концепцию развития туристического потенциала страны, приоритет в которой будет отдан пяти азиатским странам.

В нынешнем году приоритет по продвижению туристического потенциала России будет отдан пяти странам - Китаю, Индии, Ирану, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии, говорится в концепции его продвижения на зарубежных рынках, которая была представлена сегодня на выставке "Россия", проходящей на ВДНХ в Москве.

Продвижением въездного туризма в Россию по поручению Минэкономразвития занимается Центр стратегических разработок (ЦСР), Он и разработал концепцию, передает РИА Новости.

"В 2024 внимание будет направлено на пять приоритетных стран: Китай, Индию, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию. Ожидается, что к 2030 году итогом реализации представленной концепции станет ежегодный поток в 16 миллионов интуристов"

- гендиректор фонда ЦСР Павел Смелов

Иностранному туристу сегодня хорошо знакомы только две российские столицы – Москва и Санкт-Петербург, и глобальная задача, стоящая перед ЦСР – познакомить их с другими регионами страны, открыть для них интересную, комфортную и гостеприимную Россию, отметил Смелов.

Для этого предстоит сформировать целостный образ страны, подачу его под конкретные особенности стран-партнеров, а также интегрировать бренд России в работе российскогог бизнеса в этих странах, - добавил гендиректор фонда.