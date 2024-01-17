Выставка Ладо Гудиашвили открылась в Баку

В Баку открылась выставка работ легендарного грузинского художника Ладо Гудиашвили. По словам организаторов, столь масштабная экспозиция работ мастера в Баку представлена впервые.

В Центре Гейдара Алиева в Баку начала работу выставка легендарного грузинского художника Ладо Гудиашвили.

Открывая торжественную презентацию работ мастера, представитель Фонда Ладо Гудиашвили, правнучка художника Элизабед Лордкипанидзе в беседе с журналистами рассказала, что здесь представлены произведения от парижского периода до конца его жизни.

Далее она отметила, что ее деда с Азербайджаном связывали особенно теплые отношения. Также она выразила благодарность Центру Гейдара Алиева за организацию выставки на столь высоком уровне.

Отметим, что столь масштабная выставка работ Ладо Гудиашвили в Азербайджане представлена впервые.