Выставка Ладо Гудиашвили откроется в Баку

Выставка выдающегося живописца, графика и сценографа Ладо Гудиашвили откроется в Центре Гейдара Алиева 24 января. В центре экспозиции – графические произведения мастера.

В Центре Гейдара Алиева в Баку 24 января начинает работу выставка произведений Ладо Гудиашвили. Выставка продлится до 24 апреля.

Центральные экспонаты выставки – эскизы костюмов для балета, который так и не был поставлен на сцене, однако эскизы к нему – настоящее произведение искусства.

Выставка организована по инициативе Центра Гейдара Алиева, при поддержке посольства Грузии в Азербайджане и Фонда Ладо Гудиашвили в Грузии.