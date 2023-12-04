В День гор в Ставрополе открылась выставка живописи "Кавказский маршрут"

Сегодня в Ставрополе заработала выставка живописи "Кавказский маршрут", которую приурочили к Международному дню гор, отмечаемому сегодня.

В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств сегодня открылась заключительная выставка года "Кавказский маршрут", на которой гости смогут увидеть полотна мэтров из Чечни, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Ростовской области.

Герои выставки - кавказские горы и курорты, родовые башни Ингушетии и другие достопримечательности, а ее изюминка - полотно XIX века "Дорога в Кахетии", которое написал заслуженный художник России Виктор Чемсо: на картине запечатлен отдыхающий на фоне кавказских гор поэт Михаил Лермонтов, передает "АиФ-Ставрополье"

"Можно увидеть картину художника Владимира Голубева, который был вторым председателем Ставропольского Союза художников России. Чингисхан Хасаев из Грозного несколько лет назад проводил в нашем музее персональную выставку и преподнес нам в дар великолепную картину "День в горах"

- сотрудник музея Сергей Думкин

Только картинами выставка не ограничивается: музей выставил в своей экспозиции ковры, посуду, керамику и чеканку лучших мастеров местных народных промыслов, хранящихся в его запасниках.

Выставка будет работать до середины января 2024 года.