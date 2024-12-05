Выставка к Китайскому Новому году заработала в Железноводске

Жители и гости Железноводске могут посетить выставку, посвященную Новому году по китайскому календарю. Она заработала в Пушкинской галерее. Вход на праздничную экспозицию свободный.

Поближе познакомиться с Китайским Новым годом могут жители Железноводска и гости города-курорта на выставке, которая открылась в Курортном парке, рассказали в мэрии.

Власти города-курорта уточнили, что экспозиция получила название "Новогодняя весна", ведь Новый год в китайском календаре знаменует наступление весны. В 2025 году он пришелся на 29 января.

Выставка действует в Пушкинской галерее.

"В экспозиции представлены работы пяти местных художников и дизайнеров, в том числе картины, авторские работы, представляющие пять стихий китайской философии - вода, огонь, земля, металл, дерево"

– администрация города

В сообщении также подчеркивается, что во время посещения выставки гости смогут прикоснуться к древней культуре Востока.

Вход на выставку свободный, а открыта она будет в течение всего февраля.