Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Высокая активность азербайджанских избирателей наблюдается в Турции

Высокая активность азербайджанских избирателей наблюдается в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции наблюдается наибольшая активность избирателей среди иностранных государств. Здесь граждане Азербайджана заранее обратились в представительство республики для того, чтобы зарегистрироваться на избирательных участках.

Граждане Азербайджана активно голосуют на избирательных участках, которые открыты на территории Турции. Информацию об этом озвучила пресс-секретарь посольства АР Айгюн Годжаева. 

По данным пресс-секретаря тысячи граждан заранее позаботились и обратились в посольство, чтобы зарегистрироваться. Они прошли необходимую процедуру учета и их имена были включены в списки голосующих. 

Внеочередные президентские выборы проходят сегодня на территории Азербайджанской Республики и за ее пределами. 

Также избирательные участки были открыты в Южной Корее и Китае.

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