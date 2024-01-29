Высокая активность азербайджанских избирателей наблюдается в Турции

В Турции наблюдается наибольшая активность избирателей среди иностранных государств. Здесь граждане Азербайджана заранее обратились в представительство республики для того, чтобы зарегистрироваться на избирательных участках.

Граждане Азербайджана активно голосуют на избирательных участках, которые открыты на территории Турции. Информацию об этом озвучила пресс-секретарь посольства АР Айгюн Годжаева.

По данным пресс-секретаря тысячи граждан заранее позаботились и обратились в посольство, чтобы зарегистрироваться. Они прошли необходимую процедуру учета и их имена были включены в списки голосующих.

Внеочередные президентские выборы проходят сегодня на территории Азербайджанской Республики и за ее пределами.

Также избирательные участки были открыты в Южной Корее и Китае.