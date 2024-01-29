Выборы президента Азербайджана стартовали в Южной Корее и Китае

Проголосовать на выборах президента могут граждане Азербайджана, проживающие в других странах. Первыми открылись избирательные пункты сегодня в Южной Корее и Китае.

Азербайджанские избиратели в Азии уже приступили к голосованию - президентские выборы стартовали в 8.00 по местному времени, которое на несколько часов опережает время в Баку.

Так, первым открылся избирательный пункт в Южной Корее, это случилось в 03.00 по бакинскому времени. Голосование проводится в посольстве Азербайджана в стране.

В 04.00 по бакинскому времени пункт голосования был открыт в Китае, также в посольстве Азербайджана.

Внеочередные выборы и процесс голосования проводятся в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Азербайджана.