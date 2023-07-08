Выпускникам в Астане вручили дипломы МГУ

Опубликовано: 21:21, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Пресс-служба казахстанского филиала МГУ

В казахстанском филиале Московского государственного университета имени Ломоносова в Астане сегодня прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам вуза.

Участие в торжественной церемонии вручения дипломов в Казахстанском филиале Московского государственного университета имени Ломоносова, которое прошло сегодня в столице Казахстана Астане, приняли 100 бакалавров и 31 магистр, сообщили в пресс-службе вуза.

Выпуск этого года – уже девятнадцатый по счету, а вот в новом здании университета дипломы вручили впервые, передает Sputnik Казахстан.

"Диплом такого знаменитого вуза как МГУ, безусловно, будет вашими надежными крыльями, которые позволят вам достичь высоких целей"

- руководитель представительств Россотрудничества в Казахстане Ольга Филонова

Казахстанских выпускников поздравил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Будут трудности, но обязательно будут и победы. Я хотел бы, чтобы вы всегда помнили Московский университет и гордо носили имя выпускника Казахстанского филиала МГУ. Я надеюсь, что вы всегда будете служить великой цели развития и укрепления дружбы народов России и Казахстана!"

- Виктор Садовничий

Как отметил директор филиала Александр Сидорович, казахстанский филиал МГУ и Московский университет более 20 лет поддерживают традицию дружбы между народами России и Казахстана.

В завершение церемонии выпускники произнесли традиционную клятву выпускника.

Напомним, казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова работает с 2001 года. За годы работы он выпустил более 2300 высококвалифицированных магистров, бакалавров и специалистов.