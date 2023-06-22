71-летняя студентка закончила вуз в Узбекистане

Опубликовано: 18:25, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

В Узбекистане высшее образование получила 71-летняя студентка. Женщина всю жизнь мечтала окончить вуз. Теперь в ее планах магистратура.

Учиться никогда не поздно, считает 71-летняя жительница Узбекистана, только что она закончила вуз и получила первое в своей долгой жизни высшее образование.

Необычная студентка обучалась в Государственного института искусств и культуры Узбекистана, в филиале в городе Нукус. Она защитила диплом и успешно выпустилась наряду с другими 126 студентами.

Выпускница Шинигул Досхожаева всю жизнь хотела пойти учиться, теперь ее заветное желание воплотилось в реальность. Женщина не намерена останавливаться на достигнутом, она планирует учиться и дальше, и пойти в магистратуру.