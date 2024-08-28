Вестник Кавказа

Выборы в Азербайджане: явка превысила 20%

Выборы в Азербайджане: явка превысила 20%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЦИК Азербайджана огласил новые данные по явке на парламентских выборах, которые проходят сейчас в стране. За четыре часа голосования в выборах приняли участие более 20% избирателей.

Явка на выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, по последней информации, превышает 20%, рассказал на брифинге директор Информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев.

По его словам, согласно данным на 12:00 (11:00 мск), на избирательные участки пришли 20,39% избирателей.

Отметим, что на 10:00 (09:00 мск) явка составляла 9,92%.

Оруджев также добавил, что к полудню проголосовали 1 309 522 избирателя.

Отметим, что ранее ЦИК Азербайджана заявил, что данные по явке будут озвучены пять раз. Промежуточные итоги будут подводиться еще на 15:00, 17:00 и 19:00 по местному времени (14:00, 16:00, 18:00 мск). 

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