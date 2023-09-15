Выявлены повреждения - один из причалов КТК не работает

Шторм привел к повреждению шланга на одном из выносных причалов КТК. Эксплуатация данного причала приостановлена на ремонт.

Сегодня терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вернулся к работе, однако не на 100% - после шторма в Черном море требуется ремонт третьего выносного причала (ВПУ-3).

"Проведен осмотр плавучих шлангов и выносных причальных устройств. Выявлено повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3 – перегиб шланга, вызванный аномальными штормовыми условиями. В этой связи ... в целях недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, ВПУ-3 выведено из эксплуатации"

– КТК

В четверг КТК возобновил отгрузку нефти на танкеры, которая несколько дней не производилась из-за сильного шторма на море.