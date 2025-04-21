Введение визового режима с Россией опровергли в Казахстане

В МИД Казахстана опровергли информацию о введении визового режима с Россией. Ранее СМИ заявили о новых требованиях пересечения границы с упоминанием введения визового режима.

Официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров призвал СМИ не вводить в заблуждения граждан информацией о якобы введенном визовом режиме Казахстана и России и точно выбирать формулировки.

Дипломат подчеркнул, что режим между странами после введенных Россией новых миграционных правил остается безвизовым. Он отметил, что речь идет всего лишь о новых требованиях по пересечению границы.

Смадияров добавил, что снятие биометрии у гостей из других стран при пересечении границ Казахстана или при пересечении европейских границ является нормальной практикой.

Представитель МИД призвал граждан Казахстана заранее ознакомиться с новыми требованиями России по пересечению границы, чтобы это "не стало сюрпризом, чтобы вопросов не границе не было".

Он также сказал, что вопрос по применению Казахстаном ответных действий будут изучать во внешнеполитическом ведомстве республики, это требует консультации с государственными органами.

Ранее казахстанские СМИ сообщили о введении новых миграционных требований в России с 30 июня. При этом в заголовках новостей и статей упоминалось о якобы введении визового режима, в том числе для граждан Казахстана.