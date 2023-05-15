Второй тур выборов в Турции: названы дни голосования за рубежом

Опубликовано: 19:42, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

Источники в ЦИК Грузии назвали день, когда можно будет проголосовать во втором туре выборов в Грузии. Сначала голосование пройдет за рубежом. Заграничные избирательные участки откроются 20 мая.

Второй тур выборов в Турции фактически начнется 20 мая - именно в этот день стартует голосование за рубежом, пишут турецкие СМИ со ссылкой на источники в Высшем избирательном совете страны.

За день до этого, 19 мая, будут официально опубликованы итоги первого тура. На следующий день, в субботу, граждане Турции смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных за границей. Прийти на участки они смогут вплоть до 24 мая.

Предвыборная агитация

Одновременно кандидаты, прошедшие во второй тур, - действующий президент и представитель объединенной оппозиции - будут вести агитацию по ТВ и радио.

День тишины

Агитация прекращается с 18:00 27 мая. В то же время начнет действовать запрет на работу баров и торговлю алкоголем. Купить спиртное нельзя будет до полуночи 28 мая.

Итоги второго тура

Официальные результаты станут известны на следующий день после выборов, в понедельник 29 мая. Окончательные итоги огласят 1 июня - в этот день их опубликуют в правительственном вестнике.