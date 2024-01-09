Встреча по Афганистану пройдет в конце января

Москва, Пекин, Тегеран и Исламабад проведут встречу по Афганистану. Сроки и место проведения будут сообщены позднее, однако переговоры могут состояться до конца января.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов анонсировал четырехстороннюю встречу с участием Москвы, Пекина, Тегерана и Исламабада по Афганистану.

При этом он отметил, что о сроках и месте проведения переговоров будет сообщено позднее. Однако, по его словам, встреча может состояться до конца января текущего года.

Дипломат также обратил внимание на ситуацию вокруг Ирана и Пакистана. Кабулов заверил, что последние события вокруг этих стран не скажутся на подготовке встречи.

Кроме того, спецпредставитель раскрыл повестку переговоров – взаимодействие с действующим руководством Афганистана в интересах образования инклюзивного правительства, борьба с терроризмом и наркопреступностью.