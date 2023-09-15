Встреча экспертов из Азербайджана и Армении прошла в Тбилиси

Опубликовано: 19:00, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Столица Грузии сегодня приняла важную встречу. В городе провели переговоры азербайджанские и армянские эксперты.

Делегации экспертов из Армении и Азербайджана прибыли сегодня в Тбилиси. В грузинской столице прошла встреча между представителями Баку и Еревана.

С азербайджанской стороны делегацию возглавил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Во главе делегации из Еревана был директор Института Кавказа Александр Искандарян.

На встрече рассматривались вопросы, существующие между АР и РА.

Азербайджан хочет мира

Напомним, ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскритиковал позицию властей Армении, утверждающих, что армяне и азербайджанцы не смогут сосуществовать. Политик подчеркнул, что народы мирно жили бок о бок в течение долгих лет – вплоть до Карабахской войны, так что об ошибочности позиции Еревана говорит сама история.

Более того, обратил внимание Хикмет Гаджиев, в данный момент в Азербайджане живет еврейская община, численность которой насчитывает 30 тыс человек, становится многочисленнее община евангельских христиан. В Азербайджане – многонациональной и многоконфессиональной стране – живут, например, в том числе русские и грузины. Все это может распространяться и на армян в Ханкенди.

Помощник президента уточнил, что Азербайджан стремится к миру, к восстановлению и примирению, а также, не исключено, и к дружбе с Арменией.