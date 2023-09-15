Встреча экспертов из Азербайджана и Армении прошла в Тбилиси

Делегации экспертов из Армении и Азербайджана прибыли сегодня в Тбилиси. В грузинской столице прошла встреча между представителями Баку и Еревана.
С азербайджанской стороны делегацию возглавил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.
Во главе делегации из Еревана был директор Института Кавказа Александр Искандарян.
На встрече рассматривались вопросы, существующие между АР и РА.
Азербайджан хочет мира
Напомним, ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскритиковал позицию властей Армении, утверждающих, что армяне и азербайджанцы не смогут сосуществовать. Политик подчеркнул, что народы мирно жили бок о бок в течение долгих лет – вплоть до Карабахской войны, так что об ошибочности позиции Еревана говорит сама история.
Более того, обратил внимание Хикмет Гаджиев, в данный момент в Азербайджане живет еврейская община, численность которой насчитывает 30 тыс человек, становится многочисленнее община евангельских христиан. В Азербайджане – многонациональной и многоконфессиональной стране – живут, например, в том числе русские и грузины. Все это может распространяться и на армян в Ханкенди.
Помощник президента уточнил, что Азербайджан стремится к миру, к восстановлению и примирению, а также, не исключено, и к дружбе с Арменией.