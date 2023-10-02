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Всемирный день туризма пройдет в Грузии

Вид Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"
В будущем году Грузия примет Всемирный день туризма ООН. Решение принято единогласно участниками международного форума.

Грузия в 2024 году сможет провести международный форум Всемирный день туризма ООН, объявила замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили.

"Европейские страны - члены Всемирной туристской организации ООН выразили единодушную поддержку, и в результате Грузии передан титул хозяев Всемирного дня туризма в 2024 году"

– Мариам Квривишвили

Ежегодно форум в сентябре принимает одна из стран-участниц организации. В этом году мероприятие проводилось в Саудовской Аравии.

Туризм в экономике Грузии играет важную роль, страна активно продвигается на международной арене, привлекая иностранных гостей.

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