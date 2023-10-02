Всемирный день туризма пройдет в Грузии

В будущем году Грузия примет Всемирный день туризма ООН. Решение принято единогласно участниками международного форума.
Грузия в 2024 году сможет провести международный форум Всемирный день туризма ООН, объявила замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили.
"Европейские страны - члены Всемирной туристской организации ООН выразили единодушную поддержку, и в результате Грузии передан титул хозяев Всемирного дня туризма в 2024 году"
– Мариам Квривишвили
Ежегодно форум в сентябре принимает одна из стран-участниц организации. В этом году мероприятие проводилось в Саудовской Аравии.
Туризм в экономике Грузии играет важную роль, страна активно продвигается на международной арене, привлекая иностранных гостей.