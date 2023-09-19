Грузия стремится стать глобальным центром бизнеса и финансов

Опубликовано: 11:32, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Премьер Грузии на саммите ЦУР в США рассказал о стремлении страны стать центром бизнеса и финансов. Он добавил, что экономика Грузии является одной из быстрорастущих в мире.

Достижения грузинской экономики говорят о том, что Грузия стремится стать центром бизнеса и финансов, сообщил премьер этой страны Ираклий Гарибашвили на саммите по Целям устойчивого развития в Нью-Йорке.

"Наши значительные достижения позиционируют Грузию как глобальный центр бизнеса и финансов. Грузия – одна из самых быстрорастущих экономик в мире. Двузначный экономический рост был зафиксирован в 2021 и 2022 годах. Рост вновь остается высоким – в период с января по июль 2023 года было зафиксировано 7,2%"

- Ираклий Гарибашвили

Он заявил, что Грузия хочет сократить бедность, улучшить доступность к образованию, а также развивать направления возобновляемых источников энергии и заниматься экологически чистым туризмом.

Глава правительства подчеркнул, что Грузия превращает слова в действия, чтобы обеспечить совместимость национальной политики с ЦУР ООН.

"При планировании отраслевой политики учитываются цели устойчивого развития, и это уже является составной частью процесса. Цель всего этого – привести новые стратегические документы в соответствие с нашими обязательствами"

- Ираклий Гарибашвили

Премьер отметил, что власти страны приняли эффективные меры по реализации повестки дня на период до 2030 года и укреплению потенциала госслужб для решения проблем. По его словам, это положительно сказалось на рейтингах Грузии.

В заключение он добавил, что Грузии при помощи различных партнерств и инициатив способствует устойчивому экономическому росту, социальному развитию и защите окружающей среды.